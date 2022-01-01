金毛犬和拉布拉多的区别： 1.它象是千金小姐或贵少爷, 而拉拉就象是活泼的野孩子, 天真无邪但少根筋。 2.金毛比较早熟,拉拉比较大器晚成。 3.它走路比较英姿焕发,公的帅气,母的有气...
健康状态取决遗传因子 大多数人在养狗之前，除了希望狗狗们拥有可爱的外表、聪明的反应，一定也同时希望，好不容易经过众里寻他千百度所带回家的狗狗，都可以是活活泼泼、充满...
拉布拉多乱吠叫怎样改正?狗狗偶尔间是胡乱的乱叫也是够让诸位铲屎官心烦的，那么底下小编为大师瓜分拉布拉多中止乱吠叫改正方式。 拉布拉多中止乱吠叫改正方式： 拉布拉多乱叫...
练习拉布拉多之前，最先要让它牢记本人的名字，而后经过食物来诱导它举行练习。例如练习拉布拉多坐下时，最先决定佳指令，当拉布拉多听到指令自决坐下后，便以零食动作赞美，...
宏大犬重要有躲獒、拉布拉多、苏格兰牧羊犬、金毛寻回犬、萨摩耶犬、罗威纳犬、表露熊犬等种类。 宏大犬常常指体高在61厘米以上，体沉30公斤以上的犬类，罕睹种类有：表露熊犬...
哈士奇，原名西伯利亚雪橇犬，本来是一个颇具尊贵气质的名字，可由于互联网的传播与自身的某些特质，这个品种的雪橇犬有了一个极其贴地气的雅号：二哈。...
拉布拉多犬是这种很聪明的狗狗，易训炼。可是要自小刚开始，让它培养优良的生活方式。一头临危不乱的拉布拉多能在主人家的图示下进行姿势，也可以跟亲人和睦交往。...
一只拉布拉多是否优秀，完全取决于主人的训练。但对于如何训练，很多主人始终没有头绪，其实在训练拉布拉多时需要一些小技巧，下面我们一起来看看拉布拉多训练的三个小技巧。...
拉布拉多在训练的时候注意一定要明确口令，口令清晰就可以很好的使拉布拉多对口令进行很好的分辨，在训练的过程中保证耐心，因为拉布拉多对于训练的...