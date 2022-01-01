萨摩耶很少出汗，也比较爱干净，所以养萨摩耶的朋友想必不用经常给小萨洗澡，一般一个月为宜，但是洗澡的时候我们也应该有些注意的地方，下面就让我们来了解一下吧。 首先是选...
对于购买萨摩耶来说，品相可能是我们首先要注意的一方面，更通俗一点的解释就是，长的好不好。这还有毛量和骨量等因素。耳朵也不要过大，并且一眼看上去是在微笑，这也是微笑...
萨摩耶宝宝长相可爱，而这样可爱的狗狗也常常是犯错好手，对于小萨的闯的一些祸也经常让人哭笑不得，而对于这种犯错行为，我们应该采取一些措施来避免淘气的小萨再次犯错。下...
幼年的萨摩耶宝宝通常是十分脆弱的。如何对这个时间的小萨宝宝喂养就是一个比较需要注意的问题。为了保障小萨宝宝安安全全的成长，再处于2、3个月的觉得，它的饮食就会变得非...
当萨摩耶在胃有些不舒服的时候，它可能就会吃草，这块相信有很多朋友都不是很了解，下面就让我们一起来学习一下吧。 其实这点与猫有一些共同点，通过吃草然后引起狗狗的呕吐，...
萨摩耶的吠叫是天生具备的，但是如何通过萨摩耶的吠叫，来培养小萨的一种能力或者教会它们基础报警的一些基础，我们也可以通过奖励性质来提高狗狗的兴奋度。 比如利用食物的反...
萨摩耶习惯往往在幼年开始养成，俗话说，江山易改本性难移。一旦习惯养成了就很难改正，所以好的习惯也必须在幼年的萨摩耶宝宝时就加以训练。通常情况下，以2-12个月这个时期为...
我们在饲养萨摩耶的时候往往会遇到这样那样的问题，有些是因为我们粗心，有些是因为我们在养护细节上没有注意，那么我们到底应该如何饲养萨摩耶呢。下面就让我们一起来了解一...
萨摩耶作为所有犬种中的优秀守卫犬种，一旦发现在家的附近出现人影，就会引起萨摩耶的大声吠叫，并且用吠叫的方式告诉主人有情况出现。这可能也会成为它们的一种缺点，比如对...
经常给萨摩耶洗澡是萨摩耶饲养管理的重要内容，适当的洗浴不仅使萨摩耶保持清洁、卫生、美观，而且增进萨摩耶的健康。给萨摩耶洗澡的注意事项： 1、小萨摩耶的洗澡是生下来二...