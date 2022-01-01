狗狗是我们的好朋友，过胖和过瘦对它的健康都没有任何好处的。有些狗狗太瘦的缘由是厌食，假设狗狗吃的许多，仍是日渐消瘦掉毛，那主人就要留神了。狗狗为何消瘦，如何让狗狗...
每到喂药时刻，总会和狗狗上演你追我跑的戏码吗? 还是只能在慌乱中，硬把药锭塞到狗狗嘴巴中，让狗狗留下阴影、从此抗拒呢? 其实只要运用一点小技巧，不仅喂药任务可以顺利达阵...
藏獒的身上有许多的地方都是主人护理时应当格外的留意的，由于这些地方都是藏獒的隐私部位而这些部位的清洗状况对藏獒的身体健康影响也是十分大的，所以大家在养的过程中就要...
关于在沿海城市生活的咱们，海鲜是每日生活中不可少的好菜，咱们在养哈士奇的时候，应当留意哈士奇吃海鲜的问题，哈士奇是十分贪吃的家伙，但是咱们要知道海鲜是不是合适哈士...
有过饲养哈士奇的经验，也知道哈士奇的肠胃不好，经常容易感染肠胃疾病，消化不良、便秘也是比较常见的事情。关于哈士奇便秘了应该怎么办，应该如何解决为小哈治疗的问题，大...
平时要是想长胖，一般都是多吃少运动，金毛犬也是一样，平时吃的很多，极少的运动量，慢慢的热量积累就成了肥胖。肥胖给金毛犬带来的危害是很大的，那要如何防止金毛犬肥胖呢...
比格犬在它的狗生中，需要打疫苗才能更健康的活下去，因为狗狗世界中的传染病太多了，没有足够的抵抗力，很容易得疾病，现在有些疾病是治疗不好的。所以，当你有了一只比格犬...
怎样检查哈士奇是否健康？一些简单的检查健康方法： 1、肛门处是否有残留粪便（健康的狗狗排便是很干净的，只有得了病的狗才会有粘黏物，拉稀等）。 2、眼睛是否呆懈（健康的狗...
金毛犬为什么会腹泻？都说金毛犬是好喂养的，那在喂的食物中就没有多少禁忌了，稍不注意，金毛犬呕吐了，腹泻了。发生这些情况就需要注意了，赶紧给金毛犬治疗，然后多注意金...
我们都知道季节的更替，还有就是温差的变化等都会引起感冒的，这也是跟金毛犬的抵抗力有关的，抵抗力强的金毛犬不容易感冒，弱一些的金毛犬会得感冒的。那么感冒是有什么症状...