狗狗第一针疫苗什么时间打?狗狗第一针疫苗该当在狗狗出身5-6周的时间，交种六联苗或者七联苗。

第一次打疫苗时间：

幼狗出身5-6周,交种六联苗或者七联苗

狗狗第一针疫苗什么时间打1

第二次打疫苗时间:

举行首免2周后,交种六联苗或者七联苗

第三次打疫苗时间:

举行二免2周后,交种六联苗或者七联苗

成年后(1岁以上)打疫苗时间:

每年二次(春、秋)打针疫苗。

成年后(1岁以上):每年二次(春、秋)打针疫苗。

疫苗证明：

1、六联苗包括:犬瘟热、渺小病毒、沾染性肝炎、副流感、沾染性支气管炎、狂犬病;

2、七联苗包括:犬瘟热、渺小病毒、沾染性肝炎、副流感、沾染性支气管炎、狂犬病、钩端螺旋体、狂犬病。

其余:因为犬是佳多寄生虫的中央宿主和最后宿主,所以共时也要干佳寄生虫的防治。寄生虫分为体内寄生虫和体外寄生虫二种。

最罕睹的体内寄生虫有:蛔虫、钩虫、绦虫、球虫、滴虫。这些寄生虫寄生在犬的肠讲中,即时调节关于于犬的性命是不伤害的。

最罕睹的体外寄生虫有:螨虫、跳蚤、虱子、蜱,这些寄生虫多数是人畜共患,所以该当到宠物病院即时防止。

幼犬20日龄时即应驱肠虫。大局部的幼犬都有肠讲寄生虫,是由母犬经胎盘或者乳汁感受。20日龄初次驱虫后,每月一次直至半岁,半岁启始每季度一次,成年后每半年一次即可。

打完疫苗5-7天不妨给狗狗沐浴哦。



