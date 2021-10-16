狗狗肠胃不好怎么办 主人可以试试这几个方法

狗狗肠胃欠好的处理对于策一：准时用饭

肠胃喜好有顺序的处事，到点便渗透消食液。假如狗狗时常到点而不用饭，十分轻易形成消食不良大概胃火热反酸的成果。狗狗时常一顿饿一顿鼓，毫无饮食顺序，吃肉太多大概者食物太浓重，城市引起肠胃不适。忽然大概一再地调换狗粮，也会令狗狗的肠胃发生不适，胃便会遗失推断饿鼓的本领，无法统制食欲。

狗狗肠胃欠好的处理对于策二：细嚼慢咽

这个说法大众都了解，然而是不妨让狗狗干到的寥寥无几。这和狗狗的天分有闭，有不少狗狗在吃物品的时间采取吞咽的办法，不小心品味，轻易涌现反刍的局面。主人不妨试验在狗狗用饭的时间多加带领。

狗狗肠胃欠好的处理对于策三：安排食物构造

主人该当给狗狗采用优质的狗粮，适合的喂食一些蔬菜生果，补偿狗狗的维生素。不妨给狗狗喂食一点益生菌安排肠胃。并且主人在给狗狗换狗粮的时间要注沉，狗粮不行一下子全体换掉，该当每顿饭渐渐减少新狗粮的份量，让狗狗的肠胃渐渐符合。

狗狗肠胃欠好的处理对于策四：转变喂食办法

少食多餐是十分好的一种喂食办法。假如有前提的话，成犬成天喂二次，五个月以下的狗狗成天吃三次，要统制每一次的量，让狗狗饿一些比吃得过鼓更好。

狗狗肠胃炎发病怎样办

狗狗得了肠胃炎不行随意用药，而是要先考察狗狗能否有吻合患上肠胃炎的症候，惟有确认了，方可对于症下药，盲目用药只会引导狗狗病情越发严沉，以至牺牲。

狗狗涌现吐逆、拉稀的症候，大便浮现水样并陪随腐臭，以至便中戴血，精力状况和食欲都欠好，则很有大概患上了肠胃炎。假如还不决定，不妨戴上狗狗的便便到宠物病院便检。

不妨天天喂二次庆大霉素打针液，用针管喂，一次半瓶。大概者运用思密达，逐日为一袋，成天喂三次，空肚喂药。

以上方剂请在医生的指挥下运用。



