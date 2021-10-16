我家小狗骨折了怎么办？该如何处理

我家小狗骨折了怎样办

最先推断小狗是不是果然骨折，对于应下文的骨折症候。如果然骨折，推断是启搁性骨折仍旧关合性骨折，依据不共的骨折状况包扎好伤口，送往宠物病院调节。

小狗骨折的症候

1.狗骨折的场合会变形，骨折二端有移位，患肢会缩起来，委曲大概者延长等怪僻的模样。

2.狗患肢常涌现委曲大概者转动非常 十分等症候，骨折处会听到摩揩音。

3.狗骨折处外部皮肤会瞅到肿胀、出血等症候，狗精力欠好，喜卧、食欲欠好。

注重：确诊狗骨折须要去宠物病院拍片。

小狗启搁性骨折固定方式

1.最先用净水完全清洗伤口，不要运用所有其余消毒剂，免得作用往后调节过程。

2.用清洁的布，大概者无菌敷料大概卫生棉盖住狗狗骨折处的伤口。

3.用撕启的破布大概其余软质资料包住敷料，并系紧大概用胶戴粘紧，力讲应刚恰巧将其固定到位，力讲不行过大。

3.切勿试验用夹板夹骨折处，无体味者操纵不妥轻易感受骨折处伤口。而后用一弛折叠的大毛巾从底下托住狗狗未上夹板的断肢，而后立将要狗狗送至兽医处

小狗关合性骨折固定方式

1.在不兽医的状况下，试着用夹板夹住狗狗的断肢很艰巨（力讲要适中）。处置所有骨折的目的都是尽管缩小断骨的运动。

2.将狗狗搁在搬运器大概盒子里，独立时送至兽医处。搬运的盒子采用宁静性好，厚实坚韧的，最佳便近采用宠物病院，缩小狗狗在输送历程中的动摇。

小狗骨折的注重事项

1.创造狗骨折要即时固定送往病院，狗骨折不会自愈。

2.狗骨折功夫要过量的给狗补偿钙质，如钙片、骨头汤、豆成品等。

3.狗骨折功夫要注重给狗一个舒坦的情况养痾，不要有激烈运动，躲免和其余狗狗交触，预防二只狗挨架。



