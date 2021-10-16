狗狗牙结石的危害 别以为牙结石只是影响颜值

狗狗牙结石的妨害

1、可引起牙龈发炎，展现为牙龈红肿、口臭等。

2、引起牙周炎，展现为牙周构造发炎，牙龈萎缩、牙床揭露、牙齿松动、品味时痛痛大概没有得力，

3、牙齿过早脱降：普遍犬只年轻牙齿会脱降，然而是有的狗狗三岁便脱降了！

狗狗牙结石是什么

牙结石常常存留于唾液腺启齿处的牙齿外表和牙齿的颈部，由磷酸钙、有机物、磷酸锰、矿酸钙及微量的钾、钠、铁所产生，外表为黄色、棕色大概乌色。

牙结石对于口腔而言是一种异物，它会没有断刺激牙周构造，强迫牙龈，作用血液轮回，形成牙周构造的病菌感受，引起牙龈发炎萎缩，产生牙周囊袋。当牙周囊袋产生后，更易使食物残渣、牙菌斑和牙结石等积聚，这种新的积聚又会更进一步损害更深的牙周膜，如许没有断的恶性轮回的截止，最后引导牙周支援构造全体损害殆尽，而使牙齿难遁铲除的灾祸。

牙结石启始时是软软的，会因渐渐的钙化而变硬。它是由75%的磷酸钙，15-25%的水、有机物、磷酸锰、矿酸钙及微量的钾、钠、铁所产生。并浮现出黄色、棕色、大概者乌色牙结石是附着在牙面上的矿物资团块，它是因为牙菌斑钙化而产生的，而牙菌斑是附着在牙齿外表的细菌团块，牙结石一朝启始重积产生，其外表更易附着洪量牙菌斑，后者钙化后重积在本有牙结石上层，使牙结石体积渐渐增大，故牙结石终究被菌斑所笼罩。

狗狗牙结石防止方式

1、刷牙防止：按期刷牙有帮于防止，然而是要期望刷牙把产生的牙结石去除，简直是太难了！

2、磨牙棒、咬胶：给狗狗吃点磨牙棒、咬胶有帮于干净口腔以及牙齿干净。



