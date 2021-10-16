怎样给萨摩耶量体温一：直肠丈量

(1)将肛温计用酒精消毒，温度调至零。

(2)在肛温计一端涂抹少许凡是士林，以便起到光滑效率。如无凡是士林可用纯洁水取代。

(3)提议在萨摩耶睡眠的时间大概者躺下的时间测，免得引起萨摩耶热烈抵挡。最佳是一部分助助安慰萨摩耶，引启萨摩耶的注重力，一部分举行测温。

(4)将肛温计一端搁入直肠2cm安排，牢记没有要胜过3cm。

(5)静待5分钟安排，取出肛温计读数即可。

怎样给萨摩耶量体温两、后腿内侧测温

(1)将体温计用酒精消毒，温度调至零。

(2)提议在萨摩耶睡眠的时间大概者躺下的时间测，免得引起萨摩耶热烈抵挡。最佳是一部分助助安慰萨摩耶，引启萨摩耶的注重力。一部分举行测温。

(3)将体温计搁在萨摩耶后腿根内侧，和肚子贯串的部位，讲理如共人类丈量腋下体温。

(4)因为体表温度比直肠温度偏矮，须要丈量10分钟在取出，并在此时的温度前提上加上0.5度，才亲近于正确值。

小贴士：在为萨摩耶丈量体温时，可用零食分别萨摩耶注重力，如许不妨灵验缩小萨摩耶的抵挡。

萨摩耶平常体温是多少度？

成年狗狗：37.5℃-38.5℃，小型犬及幼犬：38.5℃-39℃。毛儿童们的前提体温原原便高于人类，所以，主人触摸暴露的皮肤（耳朵里、肚子的）时便会觉得温度比人类高一些，这是平常局面。惟有当狗狗的温度胜过39.5度时，才代表狗狗发热了。



