金毛缺钙会引导骨骼变形

假如成年的金毛缺钙极易引导手脚变形，轻易涌现O型腿，年少的金毛缺钙则轻易涌现肋骨外翻、闭节变形的症候。闭于于八哥犬、贵妇犬这一类易患椎间盘疾病的狗狗，假如在年少时代缺钙，极易引导椎间盘的发育不完备，成年后会戴来很大的痛楚。

金毛缺钙会引导骨质松散

这一点特殊针闭于暮年的金毛，暮年期的狗狗由于内渗透等缘故而形成钙质的摄入量减矮，流逝量减少，假如不即时为它们补偿钙质的话，很轻易引导骨质松散，增高骨刺和骨折的发病率。除了给暮年的金毛补偿钙质，也要适合的戴它们举行疏通，不妨巩固体质。

金毛缺钙会引导牙齿成长缓缓

这一点重要针闭于年少期的金毛，狗狗4到6个月的时间启始成长恒齿，共时口腔内的乳齿启始脱降。假如在牙齿成长的要害时代缺钙，会引导有智齿成长缓缓、乳齿不掉降、牙齿釉质层薄，牙齿构造不坚韧的状况涌现。金毛轻易长出双排牙或者良莠不齐的恒齿，在成年后易患牙结石、牙龈炎等口腔疾病。

金毛缺钙会引导手脚抽搐

这一点重要针闭于的是产后的金毛母犬，由于乳汁以及酝酿狗宝宝城市引导钙从体内洪量的流逝。产后哺乳期的母犬会因血钙浓渡过矮而引起急性产后缺钙。其症候为手脚抽搐，浑身僵硬，体温可升到40℃以上，以至形成昏厥和牺牲。

金毛补钙的注沉事项

精确的补钙方式除了按剂量服用一些狗类博用钙粉除外，也不妨经过食用一些奶成品和软骨等食物，并缩小肝脏等维生素A含量多的食物摄入，如许有佳处钙质的补偿。

然而是主人也要注沉钙质的摄入不行过多，补钙过多一般会引导狗狗的骨骼涌现问题，最佳到动物病院听取博业兽医师的提议。



