狗狗便秘怎么办 狗狗便秘会有什么症状

狗狗为什么会便秘





1.养分没有良，缓性消费性疾病，形成肠张缓，便肠实质物后运无力，滞存于肠讲中。





2.异嗜癖，通常爱吃沙、土等杂物。





3.腹部肿瘤，腹肌伤害。





4.骨盆疾病，如音盆骨折、渺小、前线腺增生、直肠渺小。





5.骨软症引起腰椎下陷强迫直肠。





6.肛门疾病，肛门囊腺炎、肛门伤害。





7.药物要素，服用阿托品、碳酸钙、硫酸钡等药物。





狗狗便秘有什么症状



抱病的狗狗有排便姿式但是排没有出来。病初精力、食欲方面变革大，继之涌现精力没有安、没有食。展现有腹痛鸣喊、腹围胀大、吐逆，肠音削弱或者绝止，并陪有脱水，呼吸增快症候。腹部触诊，可触压到搞硬块状或者条状的结粪，触压时敏锐没有安。

狗狗便秘的调节方式

依据病情决断口服泻剂、灌肠或者手术调节。

口服酚酞片或者果导片20毫克／千克体沉，1-2次／日。用于轻度便秘。 沉度便秘赋予灌肠联合腹外按压法制疗。用温胖皂水灌肠，边灌边按压结块，普遍能有较佳疗效。经灌肠及药物调节没有奏效的犬，应实行腹腔切启术，将结粪取出。

启塞露、灌肠是常用的通便手法

调节便秘的处置准则是：沟通肠管，增进排粪。

一、用温水灌肠：

采取没有胜过40摄氏度的温水或者胖皂水，用胶管往直肠内灌输，压力没有可过高，以防形成直肠穿孔。灌输必定量温水后，稍等短促，看来粪便随灌肠水所有消除。

二、用通便导泻药

1、启塞露：为塑料瓶密封装，有大有小剂量二种，大剂量为每瓶20毫升，小剂量为每瓶10毫升装。成年犬用大瓶，小型犬或者幼犬用小瓶装。共时，先将密封瓶端剪启，应用瓶的长颈渐渐插入病犬肛门，挤压软瓶将瓶内油状液注入肛门内，短促即睹有粪球或者粪块消除。对于硬粪块塞住肛门口而无法消除者灵验。

2、甘油栓：是一种小指粗细的甘油棒栓剂，送入肛门后，将栓熔化，甘油逸出，可润肠起光滑效率，易将硬粪软化消除。

3、液体石腊：或者喊石腊油，用于口服。大犬屡屡15—20毫升，小犬3至5毫升，晚餐后灌服，因石腊油对于肠壁起到光滑效率，并遏止结肠对于水分的接收，不妨软化粪便，佳处消除。因服后要经8—12小时消除粪便，故宜在黄昏灌服。

4、镁乳：实用于幼稚犬只，有轻泻效率。药性温柔，没有伤肠壁。

5、硫酸镁：实用于成年犬，屡屡10—30克，先用水融化灌服，服后再多喂些水，服后几小时不妨消除水样便。

6、大黄苏挨片：有健胃和导泻效率。成年犬一次可服5~6片，幼犬一次可服2~4片，它不妨使硬粪软化，轻易消除。











