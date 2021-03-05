三招解决狗狗吃屎的坏毛病

常言道“狗改不了吃屎”，这也就是说，吃屎其实是狗狗的天性，避免不了。可是若狗狗刚吃完屎，却还想趁你不注意来舔你的话，是不是太让人恶心了呢?如果不慎被狗狗舔舐成功，脸上粘上臭烘烘的粑粑，甚至会有一巴掌呼死这家伙的冲动吧?







让Q宠网小编说，怪只怪自己平时没有管教好狗狗，没有好好训练调教自己的狗狗。

其实所有的狗有一个共同特点。他们在刚生下来的时候没有排尿或排便的自我反射功能，只有依靠母亲的刺激才能学会——刺激的方式当然就是用舌头去舔，然后顺便会吃掉狗宝宝的排泄物。也许这是狗吃屎的根源。

找到根源我们就能对症下药，狗狗既然喜欢吃屎，如何才能改正狗狗的这一恶习，让人不忍直视的怪癖呢?



小Q给宠友们整理了一些方法：

1、以命令阻止这要有过服从训练的狗才有用，他必须能听懂你的命令，例如不行、坐下、来等命令，当狗狗大便完后，命令他作一些服从动作把注意力移开而防止去吃大便。所以针对这一点，一定要对狗狗做一些针对性的训练。

2、简单粗暴，在粪便中加入狗不喜欢的味道：比如加入很辣的辣椒、很苦的药或你的狗不喜欢的味道，这点要自己去发掘狗狗不喜欢的是什么味道，每只狗不一样，可能要尝试看看。

3、食物中添加狗消化后不喜欢的物质在国外有一些商品例添加在大便被吃的狗食物中，如果狗是吃自己大便就加在他的食物内，如果是他只狗就必须添加在他狗的食物中，有人试过味精、蒜头、南瓜等添加在狗食物内经消化后在粪便中会有不好的味道，狗狗就不喜欢去吃。