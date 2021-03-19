我们都知道，狗狗身上其实是很容易沾染上寄生虫的，一不注意，就有可能会沾染上跳蚤，而且跳蚤的繁殖能力非常强，染上一只，第二天就会给你换出来一窝，那么，如果狗狗身上已经有了跳蚤，家长们应该怎么办呢?如何有效清理跳蚤呢?



其实一般如果是白色或者是浅色的狗狗，身上有了跳蚤是很容易发现的，因为跳蚤在狗狗身上排便，就会有很多的黑点点，所以在梳毛的时候，会很容易发现的，但是如果是黑色或者深色的狗狗，就不那么容易发现了。我们就来简单了解一下怎么有效的清理跳蚤?



狗狗身上有跳蚤怎么办？治疗跳蚤的4个有效方法

1、喷一些驱虫的药水

如果发现狗狗身上可能跳蚤比较多，这时候，可以采用喷药的方式，一般在宠物医院中，你跟医生说，治疗跳蚤，医生就会给你拿专门的驱虫药水，这种药水回去的时候，可以对着狗狗喷一喷，而且对狗狗没有什么太大的副作用。

在狗狗外出的时候，也可以在狗狗的肚子上，脚上，和屁股附近，都喷上驱虫的药水，这样外出玩耍的时候，也会减少感染跳蚤的可能性。

2、用专用药皂洗澡

对于宠物狗来说，一般都是有专门治疗跳蚤的药皂的，可以购买一块，价格也不贵，然后在给狗狗洗澡的时候，第一次可以先用药皂给狗狗搓一搓，然后搓出泡沫，尽量让这些泡沫在狗狗身上停留几分钟，可以起到一定的效果，杀死虫卵和跳蚤。



3、用祛除跳蚤的药粉

目前在市场上，还是有专门祛除跳蚤的药粉的，如果碰巧看到的话，可以购买一些回去，然后感觉狗狗身上是有跳蚤的时候，洒在狗狗的身上，但是注意尽量不要让狗狗舔食药粉，这些药物，如果狗狗舔食的比较多的话，对身体的损伤还是比较大的。

4、定期清洁狗狗的日用品

如果想要更好的避免跳蚤，一定要注意狗狗的卫生，像是狗狗平时用的食盆，垫子等等，都要经常换洗，晾晒，玩具等等也容易沾上跳蚤的虫卵，所以一定要养成定期清理狗狗日用品的习惯，不要让跳蚤在家中蔓延。