狗狗吸入式麻醉安全吗？狗狗呼吸麻醉安全吗？

狗狗吸入式麻醉安全的，虽然吸入式麻醉不会对身体脏器造成负担，但是注射麻醉的影响其实也非常小，只是如果本身存在健康问题特别是代谢方面和肝脏肾脏方面的问题，那就该选吸入麻醉。



狗狗吸入式麻醉安全吗



现在宠物麻药分为注射麻药和吸入麻药两种，而且后者通常要比前者贵点，所以有些铲屎的可能会在医生给自己推荐吸入式麻药时觉得医生只是想赚钱，其实也并不都是这样，因为这两种麻药其实各有利弊的。具体选择哪种还要根据自己家宠物的实际情况来判断。

有些宠物打麻药会过敏，不知道是因为其中的某种成分过敏还是因为麻药过敏。只是通常情况下无论哪种麻醉方式，其过敏都是一样的，不会说你用注射麻药过敏，用吸入麻药就不过敏了。

从健康的角度看，如果本就是健康的狗狗或者猫咪，其实没什么大事。虽然吸入式麻醉不会对身体脏器造成负担，但是注射麻醉的影响其实也非常小。只是如果本身存在健康问题特别是代谢方面和肝脏肾脏方面的问题，那就该选吸入麻醉。

从药效时间上看，吸入式麻醉的药效时间更短，手术时间太长的话(一般不出现意外状况，手术时间都很短)，狗狗苏醒后会挣扎，这并不是好事。有过打麻药做手术经历的人都知道，麻药劲儿过了之后伤口会疼，宠物也是一样，而宠物伤口疼不但会让主人心疼，可能也会让它们自己比较暴躁。从这方面来说，注射麻醉反而对宠物有好处。