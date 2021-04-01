狗狗翻肠子怎么办?有哪些症状和医疗方法

狗狗翻肠子一般是发生在幼犬身上比较多的，这种病毒是会摧毁狗狗的消化系统的脏器官的，严重的话，甚至会危及狗狗的生命，所以是一种比较危险的疾病，但是在初期的时候，都是以肠胃炎的表现形式出现，所以很多主人因为没有经验，不太在意而延误病情，所以小编就给大家介绍一下狗狗翻肠子应该服用什么药?

1、狗狗翻肠子之后的症状

如果狗狗感染了细小病毒之后，一般可以在临床上，分为心肌炎型和肠炎型。一般症状如下：

体温升高，是翻肠子病症的一大表现，体温可以飙升到40度以上，而且狗狗明显会出现阴郁，沉闷，闷闷不乐，而且食欲不振，上吐下泻的情况，狗狗的粪便都比较稀，颜色一般是番茄颜色或者是咖啡颜色，具有腥臭的气味，而且排便次数混乱，全身无力，很明显的能感觉到狗狗变得瘦弱，眼球凹陷，鼻子也比较干燥，如果不及时治疗，甚至会很快就出现昏迷，继而死亡的情况，所以说，细小病毒一定不能耽误，即使治疗，可以明显的降低狗狗的死亡率。

2、早期注射应用抗体

针对于目前的宠物狗医学来说，已经有很多个单位都研发出了犬细小病毒单克隆抗体和抗血清了，而且经过临床的试验治疗，已经可以达到比较明显的效果了，一般高免血清的用量是0.5-1毫克，每千克体重，康复犬的血清的剂量是0.5-2毫克。针对于临床应用来说，及早治疗，效果也好一些。

3、采用对症治疗的方式

可以采用补液，止血，止吐的方式，来减少继续发生的感染的情况，一般情况下，像是糖盐水，维生素k1，维生素K3和胃复安，止血敏都是可以对狗狗进行对症治疗的，如果是补液的方式，要根据狗狗实际的脱水情况来确定添加的成分和补液的剂量，而且在这个过程中，也要时刻注意狗狗的心脏，否则也容易出现治疗失败的情况。

如果小狗已经出现了严重的上吐下泻的情况，可以注射乳酸林格式液50-500毫克左右，还有百分之二十五的葡萄糖液5-40毫克。