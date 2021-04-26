猫咪抑郁症有哪些表现,猫咪抑郁怎么办？

抑郁症，大家不陌生吧，情绪是会影响健康的，对人是这样，对猫咪也同样是这个道理。当它们不开心时，时间长了就会得抑郁症的，那针对这种情况怎么办呢?今天我们就一起来看看吧。

抑郁症又称抑郁障碍，主要临床特征是持久的心境低落，而且情绪的消沉可以从闷闷不乐到悲痛欲绝，自卑抑郁，甚至悲观厌世，可有**企图或行为。社会上有很多人患有抑郁症，而且不仅是人可能换上抑郁症，猫咪和狗狗也可能换上抑郁症。

抑郁原因

不同的猫咪得抑郁症的原因可能会大不相同。如果家里的猫咪胆子太小，看见什么不熟悉的人或者物都会害怕好半天，这样的猫咪就更容易产生抑郁症;如果猫咪本身身体不够健康，缺乏一些微量元素，同样也会得抑郁症。

当你发现心爱的猫咪不知何故死活吃不下饭，或者它们对您的爱抚没有回应很是冷漠，在这种情况下，它们也许是得了抑郁症。造成狗咪抑郁的原因可能来自宠物本身、外界环境以及宠物主人三个方面。

1.胆小、自卑、身体不好的猫咪容易抑郁

如果猫咪胆子特别小，看见陌生的人或者其它狗会害怕，这样的猫咪更容易产生抑郁症状;如果猫咪身体不够健康，有时缺乏一些微量元素，或者身体有病的话，它们就很容易是自卑，也就很容易抑郁了。

主人应该对爱宠多加呵护和照顾，避免其受到惊吓，并且积极给猫咪治疗好身体疾病。对绝育以后的猫咪不仅要控制体重避免发胖，更要多陪伴猫咪多去运动玩耍，让它逐渐恢复自信。

2.外界环境变化引起的抑郁

比如说被送到别处寄养，或者主人家里搬迁到了一个新房子，象这种生活环境突然变化，猫一般会表现出有点不适应，觉得自己无所适从。对于猫来说完全不知道是怎么回事儿，新的环境会让它觉得害怕，猫就会不安或是表现得很郁闷的样子。

主人可以提前带猫去感受新环境，并且可以在新环境里为它准备更好的物质条件，比如说更加温馨的小窝，更加美味的食物，更加可爱的玩具，让它在心情紧张时能有躲避之处。还有就是多准备一些猫咪原来习惯的物品，让猫可以闻到原来的味道也会让猫更容易适应新的环境。

3.新成员的加入

如果家里新来了别的宠物或者是出现了一个新生婴儿，主人的注意力往往会更多的放在新来的成员身上，对于原来猫的关注度低了，生性喜欢让主人重视的猫咪就会感到自己受到冷落，从而显得郁郁寡欢。

主人必须事先做好充分的准备，使新成员的到来成为让家里猫咪感到快乐的事情。比如说，可以刻意在没有别的宠物的时候对它表现出一丝冷淡，在别的宠物来到的时候却体现出对它的格外关心和爱护，这样它就会变得期待别的宠物到来。如果是即将有新生婴儿，可以试着在婴儿出生之前就让猫咪慢慢熟悉一些婴儿用品的味道。

4.主人情绪对猫情绪的直接影响

猫是敏感的动物，而且很会察言观色呢。如果主人闷闷不乐或者家庭气氛紧张，那猫很容易恐惧和不安，它也会受到这种不好的情绪感染，变得郁闷起来。如果主人特别忙，没有时间陪猫玩耍甚至遛弯都经常不能保证的话，这种经常不被顾及并且出不了家门的猫会很容易产生抑郁和焦虑，甚至会自残以发泄心中的烦闷。

主人要改变自己的情绪，让猫在轻松愉快的环境下生活。如果没有更多时间照顾猫，可以考虑给它找一个伙伴，以免它的生活太过孤独单调。

温馨提示：

家长们平时可要多关注自己的爱宠，特别要顾及到它们的情绪变化。别让它们太寂寞哦!

猫咪不配合训练怎么办?

很多家长都希望拥有一只乖巧听话的猫咪，所以都会对猫咪进行一些训练。可是并不是每只猫咪在主人训练的时候都十分配合的，那么，如果遇到猫咪不配合训练怎么办呢?这是很多新手养猫人士时常会遇到的问题，下面跟随小编一起来了解一下，以便在以后养猫训练中可以得到帮助。

要让宠物猫变得乖巧听话，主人可以采用的方法就是恩威并施。对猫咪的行为态度既要严肃又要亲切。生活中要奖惩分明的对待猫咪，千万不能过分的宠溺猫咪。听话了就喂点好吃或者带出去玩，不听话的时候就要对它很严肃，这样宠物也能感受到的。

家长要想驯服猫咪，首先应该在他心目中建立主人的地位，同时又要糖衣炮弹的引诱猫咪，让它觉得主人亲切。所以，在闲暇时间，家长需要温柔的抚摸或者是搂抱宠物猫 ，让它在主人的关心中成长，让它保持健康的心态，变的乖巧听话。同时，家长还要训练猫咪，让它养成定时吃饭、定点睡觉、排泄的习惯，让它养成良好的生活习惯和态度，让它可以变得更乖巧听话。