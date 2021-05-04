犬全骨炎原因|诊断|预防及治疗方法

基本资料

别名：嗜酸性全骨炎;青年骨髓炎;内生骨疣;内骨症等

科属：运动系统疾病

症状：运步障碍



概述

犬全骨炎是一个自发自限的疾病。多发生在体型较大品种的年轻犬。发病犬中雄性略多于雌性。发病年龄平均为5～12月龄。发病部位在管状骨的骨干和干骺端。本病病因至今不明确，由于德国牧羊犬易患此病，因此认为遗传因子是本病的一个病因。本病于1951年第一次在欧洲报道，称此病为慢性骨髓炎，以后又称嗜酸性全骨炎、青年骨髓炎、内生骨疣、内骨症等，本病仅见于犬。

发病原因

犬全骨炎是一个自发自限的疾病。多发生在体型较大品种的年轻犬。具体病因不明，伴有骨内膜和骨膜新骨形成，新骨生成明显，主要病变是骨小梁嵌入骨髓，形成骨内膜骨，骨髓含有大量细胞并有不同程度纤维化，但没有慢性炎症，急性感染或恶性肿瘤出现。

主要症状

病犬突然跛行但无受伤历史，几天后跛行会自然减轻，但几周以后会在另一肢上出现。慢性情况下再发间隔可长达几个月，发病的管状骨有尺骨、桡骨、臂骨、股骨、胫骨等。随年龄的增长，症状严重程度变轻，再发的间隔时间延长。



诊断标准

根据临床症状，病犬体温正常，无肌肉萎缩现象，触症会出现疼痛，严重者可出现厌食和倦怠。在做X线检查，因为这种病是进行性发展，开始拍X线可能是正常的表现，就是由临床症状出现而已，如果想确诊，最好15天后再拍一次，X线片会显示骨小梁形状模糊，密度增加，骨髓腔从塑，皮质骨增厚，接着出现骨髓腔有斑点，骨皮质增厚。一般不扩大到骨骺。约30天后，在最初出现病变的髓腔部位开始恢复，70～90天后可完全恢复正常。但多次受到本病侵害的长骨亦会变形、变粗。骨髓会失去正常的造血活性。

治疗方法