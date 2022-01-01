要判断宠物是否中暑，除了透过宠物外在的行为和反应来判断，饲主还可以用触摸或观察的方式。例如宠物是否处在闷热、高温的环境，体温是否比平时高很多，或是从宠物腹部无毛部位观察是否皮肤出现潮红、广泛出血点、出血斑等情形，这些都是可能中暑的迹象。...
现在普能的家庭里边养品种猫咪的并不多，特别在意猫咪品种的猫咪爱好者有一大部分养的是布偶猫，其实挪威森林猫也有一部分小众猫咪爱好者饲养，这其中除了大家了解不多的原因...
起这个异国短毛猫和加菲猫的区别的主要原因，是因为好多朋友知道加菲猫什么样，但是也听过看国异国短毛猫，但是不知道它们有什么区别，其实答案会让你异想不到的哦，就是我们...
有一些想要饲养布偶猫的朋友不知道如果购买布偶猫，以及购买布偶猫的一些注意事项，下面的内容是茶杯宠物网从知乎的一位网友朋友的回答整理出来的，感觉说的很有道理。也希望...
没状过小鹿狗的可能对小鹿狗的脾气不一定了解，小鹿狗因其体格较小，比较灵巧，性格也是非常活泼好动的。四肢修长，这就奠定了它爱动的基础，一般小鹿狗只要跑出去撒欢儿了除...
熊猫兔是一种外表跟熊猫有一些相近的可爱小兔子，对于熊猫兔的说法也是只要源于熊猫兔的外型皮毛的颜色与熊猫皮毛颜色的分布相近而得名的。实际上并没有熊猫兔这一品种，而是...
不知道看到这个文章内容又养过夏特尔猫的朋友有多少，其实成年的夏特尔猫的外型外表跟小时候的夏特尔还是有很多大的区别的，小编觉得猫咪在小的时候长的其实都是差不多的，下...
日常生活中我们经常会见到有人把兔子当成宠物来养，不同的家庭里边养的兔子也都不一样，无论是从花纹还是从大小上来区别，都是不尽相同的。大家都知道像狗狗和猫咪都是有很多...
有很多没有养过茶杯犬的爱宠朋友问茶杯宠物网关于茶杯犬性格的问题，询问茶杯犬是否凶，茶杯犬会不会经常喜欢咬人的问题。下面茶杯宠物网的小编辑为大家做个解释。希望对那些...
猫咪本是就是一些长的比较相似的宠物，后来因为有严格区分的原因，猫咪被区别了许多个品种，对于喜马拉雅猫和布偶猫这两种猫的品种就会有人经常搞不清楚，下面茶杯宠物网分别...