俄罗斯蓝猫的体形特征

有许多朋友最近有资讯茶杯宠物网是否对俄罗斯蓝猫有了解，小编对俄罗斯蓝猫了解不多，但是也为大家搜索了一些资料，希望对大家有所帮助。下面是一些俄罗斯蓝猫的体形特征。

俄罗斯蓝猫

俄罗斯蓝猫除了身披蓝色毛发外，是不是有其专属的特征呢？回答当然是肯定的，俄罗斯蓝猫不是繁育者通过不同猫咪杂交新生成的猫种，它们来自俄罗斯。为了保证俄罗斯蓝猫种族的延续（二战以后俄罗斯蓝猫数量迅速减少），早前的猫咪繁育者用暹罗猫与其杂交，所以当你看到俄罗斯蓝猫时，你也能感受到它们身上带有的一丝丝东方韵味。





俄罗斯蓝猫详细形态特征描述





头部：短而呈楔形，带直线条；头骨和前额扁平；中等长度的吻部；直鼻梁，没有鼻中断；下巴有力。





鼻子：长度适中。





下巴：中等高度，下颚由鼻子末端垂直至下巴。





足掌：细小，略圆，前肢各有五趾，后肢则有四趾。





身体：长，异国型，细致到中等大小的骨架；肌肉发达。





四肢：腿长而骨骼细致，小而圆的爪，呈椭圆形。





尾巴：长而笔直，和身体成比例，从适度粗的基部到圆形尾尖逐渐变细。





耳朵：大，基部宽，耳尖向前倾，耳尖微圆，耳部皮肤薄而呈透明，内部几乎没有绒毛。





眼睛：大，间距大，杏仁型，微微倾斜。颜色，生动的绿色，小猫中的眼睛从黄到绿，最终的颜色到1岁时才能定型。





体形：修长优雅的体形略带东方情调，骨骼结实，被毛简单华丽；短毛，有着天鹅绒一般的质地和手感，内层的绒毛可抵御严寒，有灰色、蓝灰色，看上去散发着水貂皮一样的银灰光泽，故称俄罗斯蓝猫。





被毛：短，密而细腻，长绒毛感，从身体向外张开，柔软，丝质手感，双重被毛带非常厚的底层绒毛；同一单色为蓝灰，银色光泽是由银色的毛尖着色所致；可接受小猫的胎痣，这些胎痣在1周岁前就会消失，长时间在阳光下暴晒会导致被毛颜色变深；欧洲和新西兰开发的黑和白的变种得到了GCCF的承认。





大部分情况下，很多人只会从猫咪毛发的颜色上来对猫咪进行鉴别，因此不少不良商家利用这一点来欺骗消费者。想要购买一只正宗的俄罗斯蓝猫，除了可以从上面所说的几个形态特征来判断外，你还可以问卖家要猫咪的血统证明或出生证明等。



