加拿大无毛猫的性格特点

加拿大无毛猫一开始出现在人们的视线中时，很多人都觉得它们难以驾驭、不易驯养，然而一段时间过后，不少人却发现加拿大无毛猫不仅性情温顺，它们还非常容易被训练，因此加拿大无毛猫开始逐渐走进人们的家庭。

加拿大无毛猫

起初，加拿大无毛猫被发现只是一个偶然，然而猫咪繁育者却开始对它们进行起研究，因为很多人虽然喜欢猫咪，但他们却对猫毛过敏，无毛猫的出现正好能解决这样一个问题，于是无毛猫的培育工作正式被提上日程。由于毛发稀少（无毛猫并不是真的无毛，而是只在身体的某些特定部位有长毛发，比如耳、口、鼻等处），所以这种猫咪的触感跟其他猫咪完全不同。





加拿大无毛猫智商很高，它们的智商甚至超越了暹罗猫，所以除了基本生活技能的训练外，主人还可以教它们学习一些明星拓张技能，比如网络上很流行的装死等。需要注意的是，智商高的猫咪学习能力很强，它们有可能会通过观察你开门关门而学会自己开门关门，而有的时候你放在抽屉里的零食也可能会被它们发现，因此主人在养加拿大无毛猫的时候可要做好监护工作，不要让它们背着你做出一些“坏事”哦！





身为宠物，加拿大无毛猫也是十分合格的，它们对人温顺，与其他动物的相处也很好，特别是在与同类相处的时候，几乎不会出现激烈打斗的情况。此外，它们与狗狗也能和谐共处，所以你不必担心家中养了其他宠物就不能再多养一只加拿大无毛猫。虽然加拿大无毛猫性情温顺，但它们同时也是感情细腻的猫咪，如果主人在训练中眼里训斥它们，它们也会感到很受伤，长期被主人教训的猫咪最后只会离主人越来越远。



