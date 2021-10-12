养一只纯种的茶杯狗是否重要

许多没养过狗狗的朋友有喜欢茶杯狗的，所以到处寻问哪里可以买到纯种的茶杯犬。小编自己因为也非常喜欢小宠物的原因，正好借着大家都喜欢茶杯犬的趋势，为大家分享一下，养一种纯种的茶杯犬对你来讲是否真的那么重要，以此来做个分析，希望对那些想要养茶杯犬，但是还没有开始养，或者正打算养一只的朋友有所帮助。



茶杯狗

茶杯犬其实不是一个固有的狗的品种，这个在Q宠网(www.al-lexandra.com)之前的一些文章中已经不止说过一次了。茶杯犬只是一种狗狗的大小，至于从品种角度来看的话，贵宾、博美以及吉娃娃，只要小个头的，成犬肩高不超过22厘米的其实都可以算是茶杯犬的。

小编的观点是，养一种所谓的纯种茶杯犬其实是没有多大必要的，因为本身茶杯犬就不是一个品种，只是一种大小，所以无论是什么样的狗狗，你要是喜欢小型犬，大可以买一些品种小的狗狗，像博美、泰迪和吉娃娃都是可以，不要刻意的追求狗狗的大小问题。

纯种的茶杯狗个头小，所谓的纯种也就是指的个头越小越是茶杯的意思。这么小的狗狗在饲养上的成本与其它的正常大小的狗狗比的话，饲养的成本是非常高的，需要饲养人细心的呵护照料，这是一种对饲养人的要求，更是一种对活生生的生命体的一个责任。

狗狗做为人类最忠实的朋友，一个在你人生中短暂的伴侣，只要养你自己喜欢的就可以，品种和大小都不是最重要的，什么都比不上自己喜欢。看完上面的这些内容后，你是否也意识到了，其实，养一种纯种的茶杯狗其实是没有那么重要的事情。











