茶杯犬凶吗？茶杯犬性格分析

有很多没有养过茶杯犬的爱宠朋友问茶杯宠物网关于茶杯犬性格的问题，询问茶杯犬是否凶，茶杯犬会不会经常喜欢咬人的问题。下面茶杯宠物网的小编辑为大家做个解释。希望对那些想要了解茶杯犬性格的朋友有所帮助。





茶杯犬不是一种犬种，而是一种对小型迷你犬的统称，形容狗狗的大小，通常能达到茶杯犬大小的犬种有泰迪犬，吉娃娃犬，博美犬等。所以，茶杯犬的性格是取决于实际的犬种的。





举几个能达到茶杯大小狗狗的性格：

泰迪犬。 聪明，活泼，性情优良，极易近人，是一种忠实的犬种，非常敏捷，聪明而优雅，还保留了其作为猎犬时的本领，游泳很好。聪明好学，在须服从的场合和马戏团中很普及。泰迪犬快乐、温顺，是家庭的好宠物，需适当的活动。

博美犬。博美犬性格活泼、调皮、聪明，非常容易融入家庭。但在一般情况下，它们会与一名家庭成员特别接近而视他为领袖。大部份的博美犬都相当爱叫，别看它体型小巧，叫声可是既尖锐又嘹亮。

吉娃娃。吉娃娃的个头虽然小，但这并不说它们最为娇弱，相反，吉娃娃犬具有坚韧的意志，聪明且极其忠诚，它们随时可能扑向任意拨弄自己的人。这种狗非常敏感，成犬要经过几个星期才会表现出真正的性情。它们会小心翼翼地观察新主人，人们往往以为它们很腼腆，其实，它们是在衡量谁是一家之主。吉娃娃犬的习惯性颤抖也很容易得到人们的怜悯，以为它受到虐待或惊吓了。



