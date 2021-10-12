



日常生活中我们经常会见到有人把兔子当成宠物来养，不同的家庭里边养的兔子也都不一样，无论是从花纹还是从大小上来区别，都是不尽相同的。大家都知道像狗狗和猫咪都是有很多品种的，但是你知道吗，兔子也是有许多品种种类的，它们可不是都是只有一个名字叫兔子哦，下面的这种兔子种类是Q宠网小编通过网络为大家总结出来的，希望对大家了解兔子种类时有所帮助。

荷兰侏儒兔

迷你垂耳兔

荷兰垂耳兔

荷兰兔

巨型安哥拉兔

法国垂耳兔

海棠兔

巨型花明兔

英国垂耳兔

侏儒海棠兔

波兰兔

多瓦夫兔

英国安哥拉兔

雷克斯兔

暹罗兔

大耳白兔

忌廉兔

喜玛拉雅兔

美国费斯垂耳兔

迷你雷克斯兔

巨型金吉拉兔

巨型格仔兔

银狐兔

法国安哥拉兔

英种小型兔

标准金吉拉兔

英国斑点兔

狮子头兔

洁西伍莉

沙漠棉兔

哈瓦那兔

佛州白兔

缎毛安哥拉兔

美国黄褐色家兔

是不是看到上边的这么多名字的兔子都有一些感觉眼花缭乱的呢，其实实际上全球的兔子种类还不仅是这面的这些种，还有一些其它国家我们见未见过也未曾说过的兔子。无论怎么样，上面的兔子你可以通过在搜索引擎中搜索查看到相关的信息，本文由于内容篇幅有限也就不在一一的为大家分析出来了。







