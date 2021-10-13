购买布偶猫 这几点需要注意

有一些想要饲养布偶猫的朋友不知道如果购买布偶猫，以及购买布偶猫的一些注意事项，下面的内容是茶杯宠物网从知乎的一位网友朋友的回答整理出来的，感觉说的很有道理。也希望对那些想要布偶猫，但是没有任何的相关经验以及背景知识的朋友有所帮助。

购买布偶猫的决定性问题就是找一家靠谱的猫舍，你还想要知道啥才叫靠谱的猫舍，那就得有点耐心了，我个人总结按方便到繁琐的顺序可以有这些办法（所有的办法都我都认为比较靠谱哦）：

首先，朋友中有专家，让他推荐友情提示：要注意是不是专家哦，如果只是买过养过，有可能自己被坑了，还热情满满的把你也一起坑掉。

其次，百度布偶猫吧有个置顶帖，里面有靠谱猫舍的整理友情提示：这些猫舍基本上都是供不应求，繁育者也很忙，许多家都要排队至少一两年，所以你要充分做好被猫舍价格、态度和等待时间打击的准备哦

最后，当然除了名单里的猫舍之外当然也还有很多靠谱的猫舍，不过这就需要自己有一定的鉴别能力了，绝世武功一时半会学不会，但掌握下面几个原则的话，还是能排除的90%的不靠谱猫舍的哦（90%是我乱估的，如果信息有误，咬我啊）

第一点是选择平台

暂就不要考虑国内的宠物市场、58同城、淘宝、QQ群了。这并不是说这些平台就没有靠谱的猫舍，只是鱼龙混杂，没有一双火眼金睛再加上实地探访，就只能听卖家扯XX蛋，他说是啥就是啥，更狠点的弄点假照片、视频来骗钱，又没有好的追索机制，到时候买个田园或者“您所拨打的用户已停机”回来，上哪儿说理去？特别要说明的是宠物市场，我没有去过其他城市不敢乱说，就我们这地儿的宠物市场，一笼圈布偶品相全跑偏、天价销售还卖得贼好，如果有兴趣当个猫贩子可以考虑，自己当家长就建议不要考虑了。至于微博嘛，当然也是逃不掉鱼龙混杂，新浪又禁止不了不靠谱猫舍注册。不过好在微博是有历史信息记录的，如果你搜索到某些猫舍价格还算公道、开博时间长、参加了不少比赛、照片视频更新频繁、经常跟其他猫舍有互动，那如果是骗子或奸商，也就认了吧，毕竟别人如果行骗多年仍屹立不倒，估计也会骗的你心满意足的。

第二点是查看证书

小猫咪是否有证书靠谱的猫舍，猫的价格都包含了CFA或者TICA（或者WCF等国际靠谱组织）的证书，而且如果买家有需求都可以自费办理3代或者5代血统证书。如果要加钱办证（注册证书，不是血统证书哦）什么的，就只能呵呵了。就更别提什么单血这些扯淡的鬼话。父母只有一方注册，另一方不知道是什么鬼，他们的后代只能算是杂交的猫，什么品种也不是。纯种猫只有是不是，没有纯不纯。要么全部是，要么全都不是。一家靠谱的猫舍所有用于繁殖的种猫必须全部注册，且有3代或者5代血统证书。只要有一只种猫身份可疑，那么不用犹豫请排除这家。那极有可能是个套证的不靠谱猫舍。再然后，就没有然后了。你可能会在网上其他很多地方搜到许多鉴别方法，诸如：是不是在CFA、TICA注册了的；价格是不是太便宜，比如不在下面的价格范围内：宠物级：8000—18000元赛级：18000—25000元高赛级：25000—40000元是不是只卖绝育的；等等并不是说这些条件不重要，只是这些条件已经不能有效的区分不靠谱的猫舍，比如：CFA、TICA没有猫，只要给钱，注册一个就是了呗（真的很好注册的哦）。

价格低不靠谱我定高点就是了呗（还可以多赚钱，谢谢那些靠谱的猫舍把价格抬上来）。靠谱猫舍只卖绝育的原因就太多了，但是从我们庸俗的思维来想想，我把没有绝育的牛逼喵卖给你了，你不就可以自己繁育抢我饭碗了吗，我才不干呢，不靠谱的猫舍就无所谓拉，我绝育了能被相信，那就绝育呗，怎么能赚钱就行。最后，努力学习布偶猫咪知识、自己成为专家，怎么都不会错的。想要在国内选购布偶基本建议就这些啦，当然如果想要选购国外的，就没有这么轻松了。最后的最后，祝你早日找到和你有缘的那只猫咪~



