如何在家训练狗狗的？

狗狗不听话怎么办?乱咬东西、撒手没、随地大小便......这应该是对狗主人来说是最困扰的事情，小Q在这教大家几个方法，这些方法大家熟悉之后，就不用再花钱送去价格高昂的宠物训练中心，自己在家一样训练!



一、名字认同感

训练狗狗开始的第一步就是要让狗狗对自己的名字有认同感，让它知道自己的名字。

方法如下：宠物到家之后之后，重复呼唤你家宝贝的名字，当它看向你的时候，就给予狗狗奖励，奖励可以是食物，抚摸。如果你喊狗狗名字的时候，你的宠物不理你或者没有反映时，可以用玩具及一些可以吸引它注意力的东西吸引它，当它将目光转移到你身上的时候，这个时候再给予奖励。

二、适当的赞美

训练狗狗的时候，狗狗虽然听不懂你的语言但是狗狗可以明白的你的语气。开心愉快高兴的语气是可以让狗狗知道自己做了你喜欢的事情的，这个时候再配合奖励会有很好的效果。

值得注意的是，给予狗狗奖励时，是要在狗狗做对事情的当下就立即给予奖励，不然狗狗会弄不明白为什么有奖励。

有的人会遇到狗狗对于奖励的食物没有兴趣的时候。这里小编再教你一个小方法，就是平常喂你的宝贝时，不要喂太饱，让你的狗狗有饥饿感。这样会更事半功倍。

三、配合手势及口令

训练狗狗做某一件事情时，一定要使用相同的口令和手势。口令和手势一定要简单，简洁，明了。切记不要使用复杂的手势和长句式的口令。如你想训练你的狗狗坐下，在他坐下的同时发出口令‘坐’越短越好。这样你的狗狗更容易形成概念。

四、准备恰当的责备

当你发现你的狗狗做了不对的事情时，要在事情发生的当下立即大声的制止如‘NO’，语气可以严厉严肃一点。

如果已经做错了，就不要再责备了，这样狗狗会搞不清楚你究竟是因为什么事情生气。打个比方，你的狗狗乱翻垃圾，一定要在翻垃圾那个当下立即呵斥，如果你看到它已经把垃圾翻得到处都是以后再呵斥，它只会以为现在做的事情是不对的，不会联想到翻垃圾是不对的。所以一定要掌握好训练的方法。

五、掌握训练的时间

训练狗狗的时间不宜过长，时间过长会导致狗狗的注意力降低，这样训练的效果和成效就会大大折扣。