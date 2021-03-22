萌宠沟通方式全揭秘：学会这几招，日常交流无压力！

和人类一样，狗狗也会有情绪，而且会试图传达给你。不像人类的是，所有狗狗都不会隐藏自己的情绪，它们会很努力地告诉你正感到开心还是难过。这点对于我们来说是非常珍贵的。作为宠物主人，学习观察狗狗的身体信号，去理解它们的语言至关重要。

这些沟通技巧基于狗狗的身体，例如尾巴、眼睛、耳朵、脸、姿势等，今天让我们一起深入了解狗狗的“语言”吧。

尾巴

铲屎官或多或少对于狗狗的尾巴有所了解，这是和它们交流最简单明了的方式。当狗狗的尾巴低垂而依旧摇摆，说明它很愉快、兴奋。当狗狗的尾巴低垂且摇摆缓慢，这说明它在等待你的下一步指示，从而它能得知当前发生了什么。

当狗狗的尾巴高举且轻微摆动，说明狗狗正在挑战你。如果这种情况出现，代表狗狗认为它正掌控当前局势，而且比你更权威。“夹着尾巴”是最容易辨别的情况，当狗狗感到恐惧、害怕或不适时这非常常见。如果你不能分辨狗狗这样做的原因，它会一直害怕。你可以带它去医院看看身体上出了什么问题。

眼睛

相对于尾巴，从眼睛分辨会更困难一点。狗狗通过眼睛表露多种情绪，这是与外界你交流的主要方式。当狗狗的眼睛睁大，还一副警觉的样子，说明它在努力引起你的注意。

如果你的狗狗斜眼看、眨眼睛或对你使眼色，说明它正觉得好玩。但当狗狗频繁眨眼或斜视的时候要留神，可能狗狗有了眼疾需要看兽医。

耳朵

耳朵的信号不容易被察觉，需要花更多时间去理解。就实际交流情况而言，所有狗狗都会使用它们的耳朵。

当狗狗的耳朵耷拉到脑袋后面，不管是轻微压平还是重重压下，都说明狗狗害怕了。同时，也要留心当狗狗一只耳朵垂下，通常是左耳，这一般是狗狗对陌生环境和陌生人所作出的惧怕反应。

脸

脸部表情也是我们可以和狗狗的交流方式，最容易辨别的信号是狗狗打哈欠。大家都会认为这是因为狗狗累了，这确实也是大多数时候的原因。然而，当狗狗处于一个新环境或被其他狗狗围绕，它打哈欠是由于紧张——类似情况特别容易在小狗身上出现。

如果狗狗跟在你后面打哈欠，说明它很喜欢很喜欢你。如果狗狗舔自己的脸，可能是在清理脸上残留的食物或是向你传递压力和不安的情绪。如果狗狗露出牙齿但并没有咆哮或吼叫，这通常是出于领地保护，常常发生在当狗狗吃东西有人想要抢走它的食物或其他动物靠得太近的时候。

姿势

相对于其他方式，狗狗的姿势是最容易辨别的，因为你能看到它整个身体呀。当狗狗躺下向你展示腹部，是信任的表现。你可以抚摸它的腹部，告诉它你俩在一起很开心。你也能经常看到狗狗把脸靠在你的膝盖或腿上，这说明这时需要你的注意，传达它很需要你。

类似地，狗狗会把爪子搭在你的膝盖或腿上，但这是动物领域的一种支配术，你要坚定地把它爪子拿开。如果狗狗摆动整个身体，基本因为它想摆脱某些紧张的情绪或东西。比如，洗完澡，它会快速摇晃，以此甩掉身上多余的水。然而，如果狗狗经常这样，且身上没有像水一样的其他物质，可能是因为精神上有压力。最后，当狗狗背对着你坐，说明它很信任你。

养狗狗的人都知道，察觉以上行为很必要，因为可以帮助你更好地理解狗狗和交流。只要你注意观察，就能发现狗狗确实表达了许多情绪，并且有相应能力和你沟通，毕竟狗狗的智商可是很高的哦。对于我们来说，长此以往，养狗狗也会收获更多乐趣和成就感。