趴着睡？侧着睡？狗狗睡姿大解密



狗狗睡觉姿势很多，有些还千奇百怪。狗狗是一种爱睡觉的动物，每天平均睡眠时间可达14个小时。狗狗睡姿也会随着环境、温度、心情的变化而变化，其中也表达了很多内容：性格、健康、和主人的关系等等。本文将以科学的方式解密狗狗常见睡姿。

蜷曲着睡

回想一下，最常见到的狗狗睡姿应该就是蜷曲着睡吧？这个姿势很可爱，像甜甜圈一样，而且有很多好处。最重要的是可以维持体温，保护腹部。特别是对于在户外的狗狗，一般都会采用这个睡姿。因为这能够使自己温暖、保护身体器官运作。所以也是狗狗在冬天或秋天感到寒冷时最典型的姿势。

朝天睡

对于铲屎官来说，这是一个很有趣又有点诡异的狗狗睡姿，如果发现狗狗仰着躺在地上并且以正常的角度绷着四肢。这说明狗狗在当前环境中很放松，展示肚子表示它很顺从且信任你。有时候，狗狗使用这个姿势可能因为感觉很热，希望通过这样的姿势迅速降温。因为狗狗肚子上只有薄薄的一层毛，爪子上也有汗腺。所以这个姿势是散热的最好方式。

挨着睡

你有没有这样的经历，在你躺着或准备睡觉的时候，狗狗会走过来在你身边挨着睡？如果家里养了两条及以上的狗狗，它们是不是更喜欢挨着睡？这个原因很简单，因为狗狗从小就这样。当狗子还是小奶狗的时候，体温不稳定，所以小狗狗们都喜欢挨着睡，以维持正常温度。当狗狗长大了，挨着睡就成了从小养成的习惯。如果狗狗喜欢挨着你睡，这是出于本能，说明它把你当成真正的伙伴了哦。

趴着睡

在这个姿势中，狗狗四肢伸展，仿佛睡在胃上。这个姿势会让狗狗的肌肉保持紧张、收缩，以避免深度睡眠，一般只会出现在打盹儿或小憩的时候。

趴着睡可以让狗狗四肢更自由，保持这样一个休息姿势，可以更容易起身玩耍。懂了吗？这个姿势说明狗狗并不太累，甚至有点想出去玩，就等着你一声令下了。晚上你就看不到它用这个姿势睡觉了。

侧着睡

侧着睡也是十分常见的狗狗睡姿，身体朝一边躺着，四肢搭在一起或者微微错开。如果狗狗喜欢侧着睡，说明狗狗无忧无虑，对当前的环境感到非常舒适和熟悉。倾向侧着睡的狗狗一般会更粘人，更喜欢对主人表达情感。

睡在你的衣服上

如果狗狗在你的衣服上睡觉，说明它很爱你。因为衣服上有你的气味，狗狗觉得这样就像一直和你在一起。

转圈圈、爪刨地

我们常常可以见到狗狗在睡觉的地方转圈圈，甚至会在躺下前刨几脚。这是为什么呢？通过转圈圈，狗狗可以找到最舒服的位置，还可以顺便赶赶小虫子、热热身，让自己更暖和一点。

怎么样，狗狗睡姿的学问是不是很有意思。看了这篇文章之后，就可以对照自家狗狗平时的睡姿啦。