什么犬种需要断尾呢？

Affenpinscher(艾芬笃宾犬) 断尾或不断尾都可以，断尾长度在1~2英寸。

Brussels Griffon(布鲁塞尔格里芬) 在约1/3处断尾。

Cavalier King Charles Spaniel(查理士王小猎犬）可断尾。如果断尾，断去长度不得超过总长度的1/3。

Miniature Pinscher(迷你品) 在适当位置截断（留2-3节）。



Poodle(贵宾犬) 断尾1/3。

Silky Terrier(丝毛梗) 断尾约2/3。

Yorkshire Terrier(约克夏) 在总长度的1/2处断尾，举在比后背略高的位置。

Australian Terrier(澳洲梗) 断尾的长度是尾巴总长度留下不到1/2。

Fox Terrier (Wire)(刚毛猎狐梗) 在总长的3/4处断尾。

Irish Terrier(爱尔兰梗) 在总长的3/4处断尾。

Jack Russell Terrier(杰克罗素梗) 断尾，使尾尖与头颅处于同一水平线。

Lakeland Terrier(湖畔梗) 断尾，使狗高举尾巴的尾尖与后脑齐平。

Sealyham Terrier(西里汉梗) 断尾，尾巴垂直上举。

Soft Coated Wheaten Terrier(软毛麦色梗) 断尾，欢快地举着，但决不能翻卷在背上。

Welsh Terrier(威尔士梗) 断尾，保留的长度约与后脑高度一致。

Boxer(拳师犬) 在适当位置截断（留2-3节）。

Doberman Pinscher（笃宾犬）尾巴在大约第二节尾骨切断。

Giant Schnauzer(巨型雪纳瑞）在第二节尾椎（最多不超过第三节尾椎）的位置断尾。

Rottweiler(洛威纳) 在接近身体处保留一节到两节尾骨。

Standard Schnauzer(标准雪纳瑞) 断尾，保留的长度应该在1~2英寸之间。

Australian Shepherd(澳洲牧羊犬) 断尾或自然的短尾巴，尾巴长度不要超过4英寸。

Bouvier des Flandres(法兰德斯畜牧犬）保留2~3节尾椎骨。

Old English Sheepdog(古代英国牧羊犬）尾巴在贴近身体处切断。

Welsh Corgi (Pembroke)(威尔斯柯基犬）断尾，尽可能短，没有锯齿状。尾巴长度最多到2英寸。

Brittany(不列塔尼猎犬) 从无尾到大约4英寸长的尾巴，天生的或断尾。

Cocker Spaniel(可卡）断尾1/3。

English Cocker Spaniel(英国可卡犬) 断尾1/3。

狗狗什么时候断尾比较好,什么犬种需要断尾呢

杜宾犬(详情介绍)

很多狗狗为了工作需要，以及外观需求，都会选择进行断尾。当然并不是所有的狗狗都需要进行断尾手术，而且断尾手术也是根据主人的个人意愿进行的，如果主人不想要帮自己的狗狗进行断尾手术的话也是可以的。如果要做断尾的话，狗狗什么时候断尾比较好呢，我们来讨论一下。

一般来说给狗狗断尾应该越早越好，在幼犬刚出生的7天左右就可以开始。此时幼犬的发育还不完全，其尾巴的生长也非常的稚嫩。此时给幼犬断尾，其造成的伤害、疼痛感是最小的。而狗狗一旦慢慢长大，过了这个绝佳的断尾时期，那么再想要给狗狗断尾时就要考虑清楚了。

而且在狗狗较小的时候进行断尾手术一般不需要进行麻醉，这样大大降低了手术的风险，等它们长大后再进行断尾的话往往还要面临麻醉带来的风险，所以在狗狗小时候是一个比较好的断尾时期。