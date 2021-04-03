猫咪母猫多大可以做绝育？

猫几个月可以做绝育，过去，人们不关心猫的生育，但现在不一样了。 每个人都非常注意宠物的生活质量，同时也注意自己的生活质量。 因此，猫绝育手术也很重要。 只有这样，才可以做的是照顾猫的最佳保证。

1.可以对几岁的猫进行绝育？

猫性成熟后，可以考虑对其进行绝育。 一般而言，6-8个月大是猫进行绝育的最佳时间。 如果尽快进行消毒操作，猫会很快康复并且患病的风险很低。 许多绝育猫的父母报告说，较早绝育的猫倾向于保持一种天真的和快乐的性格。

2.什么时候对猫进行 绝育 的最佳时间？

如果对猫进行了消毒，则必须确保猫非常健康，没有任何疾病并且已进行了疫苗接种。 在正常情况下，请勿在高温状态下对猫进行消毒。 这样，猫可以更好地适应杀菌后的生活。

应该根据猫的个性变化和发展来确定对猫进行消毒的具体时间。 雄性猫最早可以在8个月大时进行灭菌，最理想的年龄是1岁。 母猫最早6个月大，最好的时间是8-14个月大。 时间。 原则上，最好对猫进行消毒，直到其生理成熟，并且在发情期过去后，身体功能的发育会更加完善，手术效果也会更加理想。

3.猫咪绝育的风险从何而来？

雄性猫绝育的风险低于雌性猫。 雄猫手术后可以从麻醉中醒来是没有问题的。 与绝育母猫相比，它更麻烦。 如果母猫需要打开腹腔并去除卵巢和子宫，将会非常痛苦。 最好整夜与母猫一起绝育母猫以便于护理。 还应该每天用新的纱布更换它们，而不要碰到伤口。