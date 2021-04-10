就像家里有养小孩一样，其实有养宠物的，也应该做好周全的准备，除了日常生活用品，还应该准备好一些常用的药品，以防万一，有备无患。具体应该备好哪些药，你知道吗?
养宠必备宠物小药箱里都有哪些药
1、外科急救用品
症状：皮肤外伤、骨折、皮肤问题等
必备药品：双氧水(清洗伤口)、云南白药(伤口止血)
紫药水(促进伤口愈合)
红霉素软膏、百多邦(伤口愈合、消炎、化脓性皮肤病)
冰棍棒(固定骨折部位)碘酒、碘伏、药棉(局部伤口消炎、消毒)
2、消化道用药
症状：消化不良、肠胃不适、食欲不振
必备药品：多酶片、复合维生素、胃蛋白酶、益生菌制剂(狗狗消化不良、缓解食欲不振)
庆大霉素片剂/针剂(细菌性肠胃炎引起的呕吐、腹泻)
3、呼吸道用药
症状：咳嗽
必备药品：沐舒坦(化痰)
小儿止咳糖浆(镇咳，有痰时必须先化痰再镇咳)
宠物必备药品
4、驱虫药
症状：狗狗身上发现跳蚤或者虱子，不停抓挠
必备药品：拜宠清(体内驱虫)、福莱恩(体外驱虫)
5、眼部问题
必备药品：专业宠物眼部护理液、去泪痕液
6、耳朵问题
必备药品：专业宠物耳部护理液、洗耳水(日常清洁)
耳特净、耳肤灵(耳炎、耳螨)
项圈(防止狗狗舔咬、抓挠，许多疾病都能用上)
因为宠物们不会说话，所以当它们觉得身体不适，出现健康状况的时候，它们是没办法及时告知主人的，这就需要饲主们留心了，平时一定要细心照料毛小孩们，别让他们受疾病的困扰和损伤。