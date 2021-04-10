就像家里有养小孩一样，其实有养宠物的，也应该做好周全的准备，除了日常生活用品，还应该准备好一些常用的药品，以防万一，有备无患。具体应该备好哪些药，你知道吗?





养宠必备宠物小药箱里都有哪些药

1、外科急救用品

症状：皮肤外伤、骨折、皮肤问题等

必备药品：双氧水(清洗伤口)、云南白药(伤口止血)

紫药水(促进伤口愈合)

红霉素软膏、百多邦(伤口愈合、消炎、化脓性皮肤病)

冰棍棒(固定骨折部位)碘酒、碘伏、药棉(局部伤口消炎、消毒)

2、消化道用药

症状：消化不良、肠胃不适、食欲不振

必备药品：多酶片、复合维生素、胃蛋白酶、益生菌制剂(狗狗消化不良、缓解食欲不振)

庆大霉素片剂/针剂(细菌性肠胃炎引起的呕吐、腹泻)

3、呼吸道用药

症状：咳嗽

必备药品：沐舒坦(化痰)

小儿止咳糖浆(镇咳，有痰时必须先化痰再镇咳)

宠物必备药品

4、驱虫药

症状：狗狗身上发现跳蚤或者虱子，不停抓挠

必备药品：拜宠清(体内驱虫)、福莱恩(体外驱虫)

5、眼部问题

必备药品：专业宠物眼部护理液、去泪痕液

6、耳朵问题

必备药品：专业宠物耳部护理液、洗耳水(日常清洁)

耳特净、耳肤灵(耳炎、耳螨)

项圈(防止狗狗舔咬、抓挠，许多疾病都能用上)