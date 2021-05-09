如何挑选秋田犬 先了解研究它的个性特征

如何挑选秋田犬，喜欢秋田犬的犬迷，总是希望能够买到一只纯种的秋田犬。但是该怎么样去挑选呢?一般在购买在前最好是在网上了解一下关于秋田犬的一些信息，比如他的外形特征，应该如何辨别纯种跟非纯种之间的差别，这样才可能会购买到一只称心如意的秋田犬。下面小编给大家分享一下如何挑选秋田犬的经验。









1.初次饲养者，在选购前，应找点有关此犬的介绍资料，加以仔细研究，进一步了解该犬的外形和身体各部分的特征，了解此犬的外形和生活习性，做到选购时心中有谱，避免选购失误。

2.秋田犬的头骨较大，为上宽下狭的倒三角形。若头太小，或成方形脸，则不符此犬外形标准，不宜选取。

3.秋田犬的眼睛较小，略三角形，眼睛和眼边都具黑色。若眼睛圆而大，色浅，则不合本犬外形标准要求。

4.秋田犬的耳朵为直立的三角形耳，耳尖朝上而耳窝朝前。若耳朵过大或下垂不符此犬应具有的外形特征，不宜选取。

5.秋田犬的毛发为双层毛，上层毛稍长而略粗，下层绒毛毛层厚而细密。头部、腿部、耳部的毛较短，臂部和肩部的毛较长，尾部的毛则更长。毛发的颜色一般呈现白色、虎纹色或杂色斑纹等。

6.健康的秋田犬，鼻头湿润呈现黑色。身躯肌肉结实紧凑，胸部宽阔发达，四肢健壮有力。

7.秋田犬的体型不宜太大也不能太小。在挑选秋田犬时，可以像卖家索要相关的健康证书和血统证书。来确定秋田犬是否纯种，身体是否健康。





注意事项

在挑选健康的秋田犬之前，一定要先了解研究秋田犬的个性特征。如果对秋田犬的研究还不详细，那么在挑选的时候可以邀请专业人士陪同一起挑选。更多宠物资讯请持续关注Q宠网www.al-lexandra.com~~







